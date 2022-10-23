Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кадыров отреагировал на драку Чимаева и брата Хабиба

Кадыров отреагировал на драку Чимаева и брата Хабиба
Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу драки между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Нервы бывают напряжены до предела не только в октагоне, но и снаружи. Каждый из зрителей переживает за спортсмена, а бойцы и вовсе испытывают такие же эмоции, как и на ринге. Поэтому неудивительно, что на пределе эмоций возникают недопонимания.

Между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично и передаю эту информацию недоброжелателям. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба и не пытайтесь подначивать и дразнить спортсменов и их болельщиков. Подобное случается, в том числе и между братьями. Но тут имело место именно недоразумение, которое разрешилось.

Мы были и будем братьями, ин ша Аллах! Так что не пишите ерунду, не берите грех на душу, за каждое скверное слово придется отвечать перед Всевышним!» – написал Кадыров в социальных сетях.

Брат Хабиба зарубился с Чимаевым прямо в зрительном зале! Орёл просто стоял и смотрел Брат Хабиба зарубился с Чимаевым прямо в зрительном зале! Орёл просто стоял и смотрел
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022