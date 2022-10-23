Брат Хабиба зарубился с Чимаевым прямо в зрительном зале! Орёл просто стоял и смотрел

В главном бою UFC 280 произошло приятное событие для миллионов российских болельщиков: Ислам Махачев красиво и легко разобрался с Чарльзом Оливейрой, поймав бразильца на болевой приём уже во втором раунде. Теперь России заполучила нового чемпиона UFC — Ислам будет отличной заменой своему другу Хабибу Нурмагомедову, не так давно закончившему карьеру. Но бурную радость немного смазал Хамзат Чимаев, у которого всегда были непростые отношения с командой Хабиба.

Чимаев, сидевший на почётном зрительском месте, вступил в конфликт с друзьями Махачева, который в это время праздновал победу в октагоне. Если быть точным, то Хамзат сначала начал перепалку, а потом и потасовку с двоюродным братом Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым. Который, кстати, тоже принимал участие в турнире и несколькими часами ранее одолел Гаджи Омаргаджиева. Серьёзно зарубиться не получилось: первыми ударами драчуны промазали, а потом в дело вступили многочисленные секьюрити, габаритам которых позавидовали бы и тяжеловесы.

Фото: кадр из видео

Любопытно, что изначально Абубакар и Хамзат держались в рукопожатии и вроде бы мирно говорили. Потом атмосфера напряглась: первым сделал выпад Чимаев. Что послужило причиной конфликта — неясно, возможно, мы никогда этого не узнаем. Но факт остаётся фактом: напряжение между командой Хабиба и Чимаевым, которое вроде бы пошло на убыль, теперь снова резко возрастёт. Кстати, любопытно, что сам Хабиб абсолютно спокойно наблюдал за конфликтом из октагона. Видимо, времена, когда он яростно выпрыгивал в толпу, остались позади.

Не знает причины потасовки и Дана Уайт, который в тот момент был неподалёку: «Что я могу сказать об этом парне? Такие вещи случаются, особенно с ним. Изначально я не знал, что он приехал на турнир. Его пригласила сторона Абу-Даби. Они как раз забронировали места позади меня».

Фото: кадр из видео

Как бы то ни было, Чимаев добился своей привычной цели — урвал свою порцию хайпа. Это Борз умеет просто великолепно. И к тому же Хамзат снова кинул камень в команду Хабиба: видимо, чеченский швед попросту не умеет жить без конфликтов. Нет никаких сомнений, что данная потасовка будет иметь какие-то последствия, возможно — достаточно серьёзные. Будем продолжать наблюдать за ситуацией. У Чимаева для нас ещё много сюрпризов.