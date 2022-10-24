Жена Петра Яна сделала эмоциональное заявление после его поражения в бою с О’Мэлли

Юлия Ян поделилась мнением о выступлении супруга, российского бойца UFC Петра Яна, на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Соперником Яна был Шон О’Мэлли из США. Их поединок продлился всю дистанцию и завершился победой О’Мэлли раздельным решением судей.



«Всё не вечно в этой жизни, титулы, пояса, это всё временно. Но тот путь, который проделал ты своим упорством и трудолюбием, подаст хороший пример подрастающим мальчишкам, следовать своим путём веря, что всё возможно.



Знаю, вчера была грёбаная ночь в твоей профессиональной карьере, и те люди, которые стоят за этим, для них давно цифры важнее всех моральных принципов. Я уверена, что ты 100% выиграл этот бой! Как и многие профессиональные эксперты, и тысячи людей! Ты лучший и мы тобой гордимся. Спасибо всем за слова поддержки», — написала Юлия.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: