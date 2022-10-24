Первый канал проведёт трансляцию чемпионского боя Бивол – Рамирес

Первый канал проведёт трансляцию поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Начало трансляции — в 23:50 по московскому времени.
Дмитрию Биволу 31 год. Россиянин, дебютировавший на профессиональном ринге в 2014 году, стал чемпионом мира в середине 2017-го и с тех пор провёл девять защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль и Джо Смит-младший. В своём последнем бою в мае Бивол нанёс второе поражение в карьере лидеру рейтинга pound-for-pound, мексиканцу Саулю Альваресу.
Хильберто Рамиресу также 31 год. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), где он выступал до 2019 года. В рамках полутяжёлого дивизиона мексиканец провёл пять боёв и во всех победил досрочно.
- 24 октября 2022
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
18:57
-
18:12
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:07
-
16:51
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
14:46
-
14:12
-
13:39
-
13:26
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:19
-
11:46
-
11:39
-
11:17
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
09:39
-
09:32
-
04:52
-
03:08
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28