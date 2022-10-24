Первый канал проведёт трансляцию чемпионского боя Бивол – Рамирес

Первый канал проведёт трансляцию поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Начало трансляции — в 23:50 по московскому времени.

Дмитрию Биволу 31 год. Россиянин, дебютировавший на профессиональном ринге в 2014 году, стал чемпионом мира в середине 2017-го и с тех пор провёл девять защит титула, одержав победы над такими бойцами, как Салливан Баррера, Жан Паскаль и Джо Смит-младший. В своём последнем бою в мае Бивол нанёс второе поражение в карьере лидеру рейтинга pound-for-pound, мексиканцу Саулю Альваресу.

Хильберто Рамиресу также 31 год. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), где он выступал до 2019 года. В рамках полутяжёлого дивизиона мексиканец провёл пять боёв и во всех победил досрочно.