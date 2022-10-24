Промоутер Фьюри намерен свести Усика со своими бойцами, если он не подерётся с Тайсоном

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что намерен навязать чемпиону WBA Super, IBF и WBO украинцу Александру Усику одного из своих бойцов в случае срыва поединка с Цыганским королём.
Один из подопечных Уоррена, британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) является обязательным претендентом на титул WBO. Другой, британец Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO) – обладателем регулярного титула WBA.
«Мы все были готовы к тому, чтобы организовать поединок. Усик отказался. Это большой бой, и мы все хотим, чтобы он состоялся. Усик перейдёт прямо к делу, у него не будет разминочных боёв. Если он не подерётся с Тайсоном, тогда мы будем настаивать на обязательной защите – у нас есть два варианта», – приводит слова функционера Sky Sports.
- 24 октября 2022
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