Промоутер Фьюри намерен свести Усика со своими бойцами, если он не подерётся с Тайсоном

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что намерен навязать чемпиону WBA Super, IBF и WBO украинцу Александру Усику одного из своих бойцов в случае срыва поединка с Цыганским королём.

Один из подопечных Уоррена, британец Джо Джойс (15-0, 14 KO) является обязательным претендентом на титул WBO. Другой, британец Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO) – обладателем регулярного титула WBA.

«Мы все были готовы к тому, чтобы организовать поединок. Усик отказался. Это большой бой, и мы все хотим, чтобы он состоялся. Усик перейдёт прямо к делу, у него не будет разминочных боёв. Если он не подерётся с Тайсоном, тогда мы будем настаивать на обязательной защите – у нас есть два варианта», – приводит слова функционера Sky Sports.