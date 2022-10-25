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«Буду рад, если организация даст бой с ним». Крылов назвал желаемого оппонента из топ-5

«Буду рад, если организация даст бой с ним». Крылов назвал желаемого оппонента из топ-5
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов (28-9) дал комментарий по поводу своей победы в бою с Волканом Оздемиром (18-7) на турнире UFC 280, а также рассказал о том, что хочет получить бой с Энтони Смитом.

«Мне нравится финишировать в первом раунде. Это лучше для меня, я думаю. Мне не нравятся решения — это очень тяжело. В третьем раунде я чувствовал себя лучше, чем во втором. После первого раунда я был немного уставшим.

Следующий бой? Не знаю. Я хочу отдохнуть, но думаю, что было бы здорово подраться с Энтони Смитом. Буду очень рад, если организация даст мне бой с ним. Если он не может или боится, я могу драться с кем угодно, со всеми», — приводит слова Крылова MMAJunkie.

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