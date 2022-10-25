Тренер Порье поделился ожиданиями от боя Дастина с Майклом Чендлером

Майк Браун, тренер экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, высказался о предстоящем поединке между своим подопечным и Майклом Чендлером, который состоится на турнире UFC 281.

«Каждый раз, когда что-то идёт не по плану, у вас появляется дополнительная мотивация. Именно такие вещи заряжают Дастина. Честно говоря, я никогда не видел его таким мотивированным. Он очень усердно тренируется и не может дождаться боя.



Сейчас он выходит на пик формы. Думаю, это лучший Дастин, которого мы когда-либо видели. Он всё делает правильно. Это целеустремлённый парень, которого ожидает не менее классный соперник. Чендлер его также мотивирует. Думаю, это будет сложный, но захватывающий бой, который порадует любого зрителя», — цитирует Брауна MMAJunkie.

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