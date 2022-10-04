Бенеил Дариуш дал прогноз на бой Порье — Чендлер

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке между соседями по дивизиону и соотечественниками Дастином Порье (2) и Майклом Чендлером (5).

«Я считаю, что Чендлер мог бы и не проигрывать в UFC, если бы у него был другой настрой. Он слишком зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Вот почему я больше склоняюсь к Дастину», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Helen Yee.

Напомним, поединок Порье и Чендлера состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США) и станет одним из главных событий турнира UFC 281. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.