Бенеил Дариуш дал прогноз на бой Порье — Чендлер
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о предстоящем поединке между соседями по дивизиону и соотечественниками Дастином Порье (2) и Майклом Чендлером (5).
«Я считаю, что Чендлер мог бы и не проигрывать в UFC, если бы у него был другой настрой. Он слишком зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Вот почему я больше склоняюсь к Дастину», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Helen Yee.
Напомним, поединок Порье и Чендлера состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США) и станет одним из главных событий турнира UFC 281. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.
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