Тактаров обратился к журналистам по поводу Петра Яна

Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, выступив с обращением к представителям средств массовой информации по поводу соотечественника Петра Яна. Напомним, Ян в последнем бою проиграл американцу Шону О‘Мэлли.
«Журналистам: Пётр — профессионал; сам сделает выводы и обязательно вернётся сильнее, когда ни один судья уже не сможет забрать у него победу», — написал Тактаров, добавив фото с Яном.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Поединок Яна и О‘Мэлли проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был третьим по значимости противостоянием на турнире. Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:
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