Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Уайлдер — Хелениус собрал около 75 тысяч платных просмотров

Бой Уайлдер — Хелениус собрал около 75 тысяч платных просмотров
Комментарии

Бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом собрал около 75 тысяч платных просмотров в США, сообщает Fight Freaks Unite.

Эта цифра включает в себя покупки на всех платформах, будь то линейная система pay-per-view на кабельном телевидении и спутниковых сервисах или же цифровые платформы, такие как PPV. com и FITE.tv.

Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда. Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.

Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022