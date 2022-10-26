Бой Уайлдер — Хелениус собрал около 75 тысяч платных просмотров

Бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом собрал около 75 тысяч платных просмотров в США, сообщает Fight Freaks Unite.



Эта цифра включает в себя покупки на всех платформах, будь то линейная система pay-per-view на кабельном телевидении и спутниковых сервисах или же цифровые платформы, такие как PPV. com и FITE.tv.

Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда. Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: