Бой Уайлдер — Хелениус собрал около 75 тысяч платных просмотров
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Бой между боксёрами Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом собрал около 75 тысяч платных просмотров в США, сообщает Fight Freaks Unite.
Эта цифра включает в себя покупки на всех платформах, будь то линейная система pay-per-view на кабельном телевидении и спутниковых сервисах или же цифровые платформы, такие как PPV. com и FITE.tv.
Напомним, Уайлдер одержал победу нокаутом над Хелениусом за три секунды до конца первого раунда. Всего на счету Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Тайсона Фьюри. Один бой завершился вничью, 43 раза американец одерживал победу, из них 42 нокаутом.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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