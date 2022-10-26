45-летний Олейник показал актуальную физическую форму после отказа от контракта с UFC
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё недавнее фото. Напомним, не так давно 45-летний Алексей принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном UFC. Олейник намерен перейти в другую лигу.
Фото: Из личного архива Алексея Олейника
В последнем бою Олейник встречался с представителем Швеции Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. В общей сложности в активе российского бойца 60 побед, 17 поражений и одна ничья. В UFC он выступал с 2014 года.
Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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