«Он не сможет побить Бивола с таким же стилем». Де ла Хойя дал совет Канело

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя считает, что мексиканец Сауль Альварес должен изменить стиль ведения боя, если он хочет выиграть в бою-реванше с россиянином Дмитрием Биволом.

«Я твёрдо убежден, что Канело должен изменить свой стиль. Он не сможет победить Бивола с тем же стилем. Может быть, ему нужно сменить тренера. Все меняют тренеров, все становятся лучше. Канело не может победить Бивола с таким стилем. Это невозможно», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Напомним, первый поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

Ранее мексиканский боксёр Хильберто Рамирес высказался по поводу предстоящего поединка с Биволом.