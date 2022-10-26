Брат Магомеда Исмаилова обратился к Джейку Полу по поводу организации боя

Рамазан Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с предложением провести поединок между своим братом, бойцом ММА Магомедом Исмаиловым, и Джейком либо Логаном Полом.



«Российский блогер против американского блогера. Магомед Исмаилов против Джейка Пола либо Логана Пола. Российский бокс VS американский бокс. Джейк, если ты готов к искрам, тогда давай устроим это. Прими вызов, это будет самый громкий бой. Надеюсь, ты примешь этот бой, Джейк», — написал Рамазан.



Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.



В последнем бою Исмаилов встречался с сербом Александром Иличем. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка. Бой продлился все шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко: