«Можем сделать из этого NFT?» Махачев затроллил дос Аньоса

Российский боец смешанных единоборств, новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высмеял слова бразильца Рафаэля дос Аньоса, написанные им весной 2021 года.

В апреле 2021-го дос Аньос опубликовал пост, в котором рассказал, что ему предложили бой с главным претендентом на чемпионский титул:

«Пару дней назад мне позвонили и предложили бой с главный претендентом дивизиона, я согласился, жду ответа».

«Махачев?» — ответил другой бразилец Чарльз Оливейра.

«А это главный претендент?» — написал на это дос Аньос.

Сегодня Махачев высмеял этот диалог, написав:

«Мы можем сделать из этого NFT? Легендарный».

22 октября Ислам Махачев одержал победу над Чарльзом Оливейрой в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Российский боец выиграл во втором раунде, заставив Оливейру сдаться после проведения удушающего приёма.