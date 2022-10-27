«Можем сделать из этого NFT?» Махачев затроллил дос Аньоса

Российский боец смешанных единоборств, новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высмеял слова бразильца Рафаэля дос Аньоса, написанные им весной 2021 года.
В апреле 2021-го дос Аньос опубликовал пост, в котором рассказал, что ему предложили бой с главным претендентом на чемпионский титул:
«Пару дней назад мне позвонили и предложили бой с главный претендентом дивизиона, я согласился, жду ответа».
«Махачев?» — ответил другой бразилец Чарльз Оливейра.
«А это главный претендент?» — написал на это дос Аньос.
Сегодня Махачев высмеял этот диалог, написав:
«Мы можем сделать из этого NFT? Легендарный».
22 октября Ислам Махачев одержал победу над Чарльзом Оливейрой в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Российский боец выиграл во втором раунде, заставив Оливейру сдаться после проведения удушающего приёма.
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