Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок на UFC 283 станет историческим для промоушена

Поединок на UFC 283 станет историческим для промоушена
Комментарии

21 января 2023 года бразильский чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду встретится с представителем Мексики, первым номером рейтинга Брэндоном Морено. Это будет их четвёртый бой. Как отмечает пресс-служба промоушена Даны Уайта, это будет первое противостояние в истории UFC, когда бойцы будут драться друг с другом в четвёртый раз.

Напомним, впервые Фигейреду и Морено сражались в декабре 2020 года и показали один из лучших поединков года, который закончился ничьей. В июне 2021 года состоялся реванш, Морено уверенно одержал победу над бразильцем и отобрал у него пояс. Третья встреча состоялась в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.

Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт:

Судьи наплевали на статистику и отдали пояс Фигейреду. Что это было вообще? Судьи наплевали на статистику и отдали пояс Фигейреду. Что это было вообще?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022