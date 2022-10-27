Поединок на UFC 283 станет историческим для промоушена

21 января 2023 года бразильский чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду встретится с представителем Мексики, первым номером рейтинга Брэндоном Морено. Это будет их четвёртый бой. Как отмечает пресс-служба промоушена Даны Уайта, это будет первое противостояние в истории UFC, когда бойцы будут драться друг с другом в четвёртый раз.



Напомним, впервые Фигейреду и Морено сражались в декабре 2020 года и показали один из лучших поединков года, который закончился ничьей. В июне 2021 года состоялся реванш, Морено уверенно одержал победу над бразильцем и отобрал у него пояс. Третья встреча состоялась в ночь с 22 на 23 января мск в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.

Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт: