Андерсон Силва оказался на 180 граммов легче Джейка Пола

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол и бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в субботу, в ночь на 30 октября.
Вес Джейка Пола составил 84,59 килограмма, Андерсон Силва оказался на 180 граммов легче соперника — 84,41 килограмма.
Бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.
На счету Джейка Пола пять поединков в боксёрской карьере, и он одержал победы во всех них. В последнем бою Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. До этого Джейк также выиграл у Бена Аскрена.
Андерсон Силва после завершения карьеры в смешанных единоборствах успел провести два боя по правилам бокса, в которых одержал две победы.
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