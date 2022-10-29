Карл Фроч назвал главную проблему Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал главную, по его мнению, проблему британского боксёра в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа.



«Когда становишься чемпионом мира, то чувствуешь защищённость в финансовом плане. Даже задумываешься, стоит ли быть боксёром. Джошуа побил Энди Руис, и я думаю, что это теперь его проблема. Он получил психологическую травму.



Тогда Джошуа узнал, что его можно потрясти. Он знает, что может проиграть досрочно. Но Эй Джей стоит порядка £ 100 млн. Если ты уже получил от жизни всё, что хотел, то нужно ли тебе снова выходить на ринг и получать по голове? Для чего? Это опасный вид спорта», — приводит слова Фроча World Boxing News.



В августе Джошуа провёл свой второй поединок с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.

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