Карл Фроч назвал главную проблему Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал главную, по его мнению, проблему британского боксёра в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа.
«Когда становишься чемпионом мира, то чувствуешь защищённость в финансовом плане. Даже задумываешься, стоит ли быть боксёром. Джошуа побил Энди Руис, и я думаю, что это теперь его проблема. Он получил психологическую травму.
Тогда Джошуа узнал, что его можно потрясти. Он знает, что может проиграть досрочно. Но Эй Джей стоит порядка £ 100 млн. Если ты уже получил от жизни всё, что хотел, то нужно ли тебе снова выходить на ринг и получать по голове? Для чего? Это опасный вид спорта», — приводит слова Фроча World Boxing News.
В августе Джошуа провёл свой второй поединок с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.
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