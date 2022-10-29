Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карл Фроч назвал главную проблему Энтони Джошуа

Карл Фроч назвал главную проблему Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал главную, по его мнению, проблему британского боксёра в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа.

«Когда становишься чемпионом мира, то чувствуешь защищённость в финансовом плане. Даже задумываешься, стоит ли быть боксёром. Джошуа побил Энди Руис, и я думаю, что это теперь его проблема. Он получил психологическую травму.

Тогда Джошуа узнал, что его можно потрясти. Он знает, что может проиграть досрочно. Но Эй Джей стоит порядка £ 100 млн. Если ты уже получил от жизни всё, что хотел, то нужно ли тебе снова выходить на ринг и получать по голове? Для чего? Это опасный вид спорта», — приводит слова Фроча World Boxing News.

В августе Джошуа провёл свой второй поединок с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.

Новость по теме
Промоутер Энтони Джошуа назвал причины срыва боя с Тайсоном Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022