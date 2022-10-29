Пётр Ян выставил на продажу свой BMW X5

29-летний российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, выставил на продажу собственный автомобиль BMW X5. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.
Объявление размещено на одном из специализированных порталов. Свой автомобиль 2021 года выпуска с бензиновым двигателем 4,4 л на 625 л.с. с пробегом в 12,5 тыс. км и комплектацией M Competition Ян оценил в 13,3 млн рублей. Как отметил сам Пётр в объявлении таких автомобилей в России всего 12 штук.
Напомним, в своём последнем поединке, который прошёл 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280, Пётр Ян проиграл американскому бойцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей. Россиянин провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.
Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.
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