Орловский в первом раунде проиграл де Лиме на турнире UFC

В ночь на 30 октября в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В рамках предварительного карда белорусский боец Андрей Орловский встретился с представителем Бразилии Маркосом Рожерио де Лимой.

Бой завершился победой де Лимы в первом раунде после удушающего приёма бразильца. Таким образом, Орловский потерпел 21-е поражение в смешанных единоборствах при 30 победах.

Де Лима, в свою очередь, одержал 20-ю победу в смешанных единоборствах.

Главным поединком турнира станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.

Основной кард:

Келвин Каттар vs Арнольд Аллен

Макс Гриффин vs Тим Минс

Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа

Джош Фремд vs Тресин Гор

Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри