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Орловский в первом раунде проиграл де Лиме на турнире UFC

Орловский в первом раунде проиграл де Лиме на турнире UFC
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В ночь на 30 октября в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В рамках предварительного карда белорусский боец Андрей Орловский встретился с представителем Бразилии Маркосом Рожерио де Лимой.

Бой завершился победой де Лимы в первом раунде после удушающего приёма бразильца. Таким образом, Орловский потерпел 21-е поражение в смешанных единоборствах при 30 победах.

Де Лима, в свою очередь, одержал 20-ю победу в смешанных единоборствах.

Главным поединком турнира станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.

Основной кард:

Келвин Каттар vs Арнольд Аллен
Макс Гриффин vs Тим Минс
Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа
Джош Фремд vs Тресин Гор
Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри

UFC 2022. UFC Fight Night 213, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский - Маркос Рожерио де Лима (W)
30 октября 2022, воскресенье. 00:55 МСК
Андрей Орловский
Окончено
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Маркос Рожерио де Лима
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