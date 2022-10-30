Али Абдель-Азиз: у Джонсона всё не очень хорошо, молитесь за него

Американский боец смешанных единоборств Энтони Джонсон, выступавший в Bellator, имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз, призвав всех неравнодушных молиться за здоровье бойца.

«У Энтони серьёзные проблемы со здоровьем. Это очень печально… Я хочу, чтобы все молились за него… Он не справляется. Джонсон силён духом, но прошу, молитесь за него… Энтони, будь сильным, многие любят тебя. Надеюсь, с ним всё будет в порядке, но сейчас у него всё не очень хорошо», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

В октябре 2021 года Джонсон должен был встретиться с Вадимом Немковым на Bellator 268, но снялся с поединка по причине болезни. Какой именно диагноз у Энтони, не сообщается.

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