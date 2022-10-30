Майк Перри: Чимаев приглашал меня к себе, но я слышал, что Чечня — опасное место
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Бывший боец Майк Перри рассказал, что Хамзат Чимаев пригласил его посетить Чеченскую республику.
«Хамзат приглашал меня в Чечню, когда я был в России, но я вежливо отказался, сказал, что не получится. Я слышал, что туда не стоит ехать. Я имею в виду, что есть такая легенда, что там настолько опасно, что и ехать туда не стоит. Наверняка там очень красиво. Тем не менее в Чечне, по слухам, очень опасно. Возможно, поэтому Чимаев и другие бойцы из России настолько опасны», — рассказал Перри в интервью Helen Yee Sports.
В марте 2023 года Майку Перри предстоит поединок с Магомедом Исмаиловым. Всего на счету Перри 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в 14 из которых он одержал победы.
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