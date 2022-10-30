Эдди Хирн иронично отреагировал на рейтинг пяти лучших тяжеловесов от промоутера Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, отреагировал на рейтинг коллеги Фрэнка Уоррена, назвавшего пятерых лучших супертяжеловесов планеты.
Напомним, в список попали Тайсон Фьюри, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Джо Джойс и Даниэль Дюбуа.
«Он не захотел вписать Энтони Джошуа, но поместил Даниэля Дюбуа, чья лучшая победа пришлась на бой с Тревором Брайаном. Серьёзно? Ах, да, и Натан Горман, он намного лучше Тревора Брайана.
Эй Джей побил Владимира Кличко, Энди Руиса, Пулева, Джозефа Паркера, Александра Поветкина, Карлоса Такама, Диллиана Уайта… И правда заключается в том, что крупнейшая победа Джойса – это Дюбуа. А, нет, это Джозеф Паркер. Так или иначе, но это шок. Промоутер перечислил всех своих бойцов», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
- 30 октября 2022
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