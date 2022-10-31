Россиянин Ковалёв обратился к украинцу Ломаченко после его победы в бою с Ортисом

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил 34-летнего украинца, экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко с победой, одержанной в поединке с американцем Джэмейном Ортисом.



«С победой, Василий! Удачи!» — написал Ковалёв.



Напомним, бой Ломаченко и Ортиса продлился все 12 раундов и завершился победой представителя Украины единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-111). Для Лосмаченко эта победа стала 17-й в профессиональной карьере.

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