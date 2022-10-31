В IBF повторно назначили поединок за право сразиться с Бетербиевым

Международная боксёрская федерация (IBF) повторно санкционировала претендентский поединок в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), сообщает издание BoxingScene.
Напомним, в середине лета стало известно, что за право сразиться с действующим обладателем титула россиянином Артуром Бетербиевым поборются канадский экс-чемпион и ветеран Жан Паскаль (36-6-1, 20 KO) и британец Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).
Ожидалось, что поединок состоится в ноябре в Лондоне (Великобритания), однако позже в IBF заявили, что команда Буатси не предоставила подписанный контракт.
Новым соперником 40-летнего Паскаля стал 24-летний немец Михаэль Айферт (11-1, 4 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2018 года и практически все свои поединки провёл на родине против локальных соперников.
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