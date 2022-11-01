Питбуль: каждый день я получаю оскорбительные сообщения от русских, но я уничтожу Усмана

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Питбуль рассказал, что он получает словесные оскорбления в социальных сетях от фанатов своего предстоящего соперника Усмана Нурмагомедова

«Я здесь, чтобы драться, меня больше ничего не волнует. Эти парни любят говорить всякие гадости в моих социальных сетях. Они заходят туда каждый день, чтобы оскорбить меня и говорить всякую хрень. Так что пошли они все к чёрту, мне на них плевать. Я уничтожу Усмана. Каждый день я получаю много сообщений от русских, которые говорят гадости обо мне, но мне всё равно.Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы победить своего соперника», — приводит слова Питбуля Sportskeeda.

В последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман победил представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.