Питбуль: каждый день я получаю оскорбительные сообщения от русских, но я уничтожу Усмана

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Питбуль рассказал, что он получает словесные оскорбления в социальных сетях от фанатов своего предстоящего соперника Усмана Нурмагомедова
«Я здесь, чтобы драться, меня больше ничего не волнует. Эти парни любят говорить всякие гадости в моих социальных сетях. Они заходят туда каждый день, чтобы оскорбить меня и говорить всякую хрень. Так что пошли они все к чёрту, мне на них плевать. Я уничтожу Усмана. Каждый день я получаю много сообщений от русских, которые говорят гадости обо мне, но мне всё равно.Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы победить своего соперника», — приводит слова Питбуля Sportskeeda.
В последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман победил представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.
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