UFC уволил Аскара Аскарова, Мишу Циркунова и ещё девять бойцов

В списках действующих бойцов UFC произошли очередные изменения, сообщает популярный аккаунт UFC Roster Watch. Из числа участников главного промоушена мира были исключены сразу 11 бойцов, среди которых два россиянина.



UFC покинули боец легчайшего веса Аскар Аскаров, ранее заявивший об уходе по собственному желанию из-за многочисленных травм, Магомед Мустафаев, выступавший в лёгком весе, а также латвийский боец Миша Циркунов.



Аскаров провёл пять поединков в рамках промоушена, в которых одержал три победы, Мустафаев также выиграл три поединка из пяти, но не выходил в октагон с февраля 2020 года, а рекорд Циркунова — шесть побед, пять поражений.



Кроме того, из UFC уволены Кшиштоф Йотко, Луис Коске, Ник Максимов, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кэмерон ВанКемп, Дэриан Уикс и Джейсон Уитт.

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