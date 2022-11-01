Боец UFC Энтони Смит жёстко высказался о блогере Джейке Поле

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит жёстко высказался о видеоблогере и боксёре Джейке Поле после его победы в бою с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.

«Теперь мы ставим еду на твой стол, чтобы ты перетаскивал наших легенд? Более возрастные, уже вышедшие из своего расцвета бойцы, которые отдали себя карьере, сталкивались с жизненными трудностями, получали травмы в автомобильных авариях — но эти парни всегда в нашем сердце и дороги для каждого из нас.

А потом этот ублюдок вытаскивает их с заслуженной пенсии и нокаутирует на платных просмотрах, а потом ещё оскорбляет всех нас? Да пусть идёт к чёрту. Почему мы всё ещё продвигаем этот кусок дерьма?» — приводит слова Смита MMA Fighting.

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Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.