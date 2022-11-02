Эдди Хирн рассказал, от чего будет зависеть выбор следующего соперника Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, рассказал, что соперник его бойца будет определяться исходя из даты возвращения на ринг британского боксёра.

«Всё зависит от того, когда Энтони захочет драться. Если он подождёт до апреля или мая, то может сразу выйти на бой с Диллианом Уайтом. Если же вернётся в феврале, то сначала может провести разминочный бой. Он приедет на этой неделе в Абу-Даби, и мы обсудим его дальнейшие планы.

Я отправил Шелли Финкелю в августе письмо насчёт организации боя. Вчера он ответил. Он не сможет на этой неделе приехать в Абу-Даби, и мне кажется, что бой с Деонтеем Уайлдером может отойти на второй план, хотя Энтони Джошуа готов драться с кем угодно», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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