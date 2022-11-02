«Он — хороший партнёр по танцам». Джошуа оценил шансы встретиться с Фьюри

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.
«Мой партнер по танцам, последний чудак, с которым я должен был драться (Тайсон Фьюри — Прим. «Чемпионата»), он — хороший партнер по танцам.
Он занимается социальными сетями. Я думаю, что за кулисами у нас будет хороший бизнес.
Это произойдет, потому что мы дерёмся в одну эпоху», — заявил Джошуа в интервью DAZN.
В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.
Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
- 2 ноября 2022
-
13:24
-
12:46
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
12:00
-
11:44
-
11:24
-
10:57
-
10:32
-
10:06
-
09:41
-
09:26
-
09:16
-
08:39
-
00:11
- 1 ноября 2022
-
22:44
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
21:46
-
21:34
-
21:06
-
20:31
-
19:51
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:19
-
17:49
-
17:34
-
16:40
-
15:23
-
14:58
-
14:36