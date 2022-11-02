«Он — хороший партнёр по танцам». Джошуа оценил шансы встретиться с Фьюри

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.



«Мой партнер по танцам, последний чудак, с которым я должен был драться (Тайсон Фьюри — Прим. «Чемпионата»), он — хороший партнер по танцам.



Он занимается социальными сетями. Я думаю, что за кулисами у нас будет хороший бизнес.



Это произойдет, потому что мы дерёмся в одну эпоху», — заявил Джошуа в интервью DAZN.

В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.



Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду: