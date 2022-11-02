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«Он — хороший партнёр по танцам». Джошуа оценил шансы встретиться с Фьюри

«Он — хороший партнёр по танцам». Джошуа оценил шансы встретиться с Фьюри
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа высказался по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Мой партнер по танцам, последний чудак, с которым я должен был драться (Тайсон Фьюри — Прим. «Чемпионата»), он — хороший партнер по танцам.

Он занимается социальными сетями. Я думаю, что за кулисами у нас будет хороший бизнес.

Это произойдет, потому что мы дерёмся в одну эпоху», — заявил Джошуа в интервью DAZN.

В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.

Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.

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