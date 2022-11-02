«Это разорвало меня на части». Джошуа сообщил о причинах отказа от боя с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа рассказал, почему взял паузу и пока не определился со следующим соперником. Ранее Энтони вёл переговоры со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри, но стороны так и не смогли договориться.
«Для меня, британских фанатов, этот бой [против Усика] за чемпионство значил очень много. Это просто действительно разорвало меня на части, поэтому мои близкие говорят мне отдохнуть из-за ментального состояния.
Физически я готов драться, я воин, мне нравится эта игра и мне нравится соревноваться. Но с ментальной точки зрения, я думаю, люди действительно поняли, что это очень много значит», — сказал Джошуа в интервью DAZN.
В последнем бою Энтони встречался с украинцем Александром Усиком. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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