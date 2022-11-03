Бен Аскрен предложил UFC обменять Петра Яна на Деметриуса Джонсона

Бывший американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен предложил промоушенам UFC и ONE совершить обмен с участием россиянина Петра Яна и Деметриуса Джонсона.



«Не думаю, что Пётр Ян хочет и дальше находиться в UFC. Руководство промоушена должно позаботиться о том, чтобы найти для него хороший вариант. Мне кажется, он хотел бы выступать в ONE, так как тренируется в Таиланде. А в UFC, возможно, хотели бы вернуть Деметриуса Джонсона», — приводит слова Аскрена MMA News.



В своём последнем поединке Пётр Ян уступил американцу Шону О’Мэлли раздельным решением судей.



Всего на счету российского бойца 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед. Деметриус Джонсон выиграл 32 поединка из 37.