«Ему подарили пояс». Ти Джей Диллашоу — о чемпионе UFC

Американский боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу рассказал, что не испытывает сожалений в связи с тем, что на поединок с соотечественником Алджамейном Стерлингом вышел с травмой плеча. Кроме того, Диллашоу высказал мнение, что Стерлинг является тем бойцом, которого можно легко победить.



«Я рискнул, и именно поэтому это называется паршивой азартной игрой. Конечно, я мог бы отсидеться, сделать операцию, но кто знает, получил бы я потом титульный бой? В голове была мысль — я иду на операцию и выбываю на год. Нет никакой гарантии, что после этого мне дадут титульный бой. Думаю, сейчас из всех чемпионов он именно тот, которого можно легче всего победить.



А вообще я чувствую, что ему изначально подарили пояс, а потом он одержал победу в реванше с Яном. Он отличный спортсмен, у него отличная серия побед, он взобрался на вершину, но я не думаю, что он чемпион, который превосходит других. Не думаю, что он лучший в дивизионе», — сказал Диллашоу на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: