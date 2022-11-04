Александр Емельяненко ответил брату Фёдору на слова о необходимости запретить поп-ММА

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на слова своего брата Фёдора Емельяненко о необходимости запрета деятельности поп-ММА.



Ранее Фёдор Емельяненко назвал поп-ММА «дешёвым шоу» и отметил, что соперники там не уважают друг друга.



«Не только в поп-ММА, но и во всех промоушенах, даже профессиональных, есть моменты с неуважением. Это часть работы по привлечению зрителя. У каждого своя дорога к поединку. Каждый как может оставляет о себе память в смешанных единоборствах. Кто-то красиво говорит, кто-то занимается чем-то другим.



Не вижу, как можно запретить поп-ММА на законодательном уровне. Запретите тогда и смешанные единоборства, и бокс. Там тоже на пресс-конференциях друг на друга кидаются», — приводит слова Емельяненко ММА.Metaratings.