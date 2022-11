Результаты взвешивания UFC Fight Night 214

Перед турниром по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214, который пройдёт в Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября мск, состоялась церемония взвешивания. В главном событии турнира соревнования бразильянка Марина Родригес встретится со своей соотечественницей Амандой Лемос.



Марина Родригес (52,39 кг) vs. Аманда Лемос (51,94)



Нил Магни (77,34 кг) vs. Даниель Родригес (77,11 кг)



Джон Парисян (120,43 кг) vs. Чейз Шерман (115,89 кг)



Натан Манесс (56,93 кг) vs. Тагир Уланбеков (56,47 кг)



Грант Доусон (71,44 кг)* vs. Марк Мадсен (70,31 кг)



Дэррик Миннер (66,22 кг) vs. Шайлан Нурданбек (66 кг)



Миранда Маверик (56,93 кг) vs. Шанна Янг (57,61кг)



Марио Баутиста (61,46 кг) vs. Бенито Лопес (62,82 кг)*



Джин Ю Фрей (52,39 кг) vs. Польана Виана (52,39 кг)



Джонни Муньос (61,46 кг) vs. Людвик Шолинян (61,46 кг)



Карлос Канделарио (58,29 кг)* vs. Джейк Хэдли (57,15 кг)



Рамона Паскуаль (62,14 кг)* vs. Тамирес Видал (60,78 кг)



* провалили взвешивание, информация по штрафам будет добавлена, когда появиться