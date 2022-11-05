Жан Паскаль объяснил, почему Бивол победит Рамиреса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) канадский ветеран Жан Паскаль высказался о титульном поединке между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом, который состоится сегодня, 5 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«У Бивола отличная работа ног, он понимает свою дистанцию и в целом имеет лучшие навыки. Рамирес дважды оказывался в ситуации «жизнь или смерть» в боях с Джесси Хартом, я не считаю, что он стал лучше с тех пор. Бивол должен легко побеждать единогласным решением», – приводит слова Паскаля издание The Ring.

Трансляцию поединка Бивол – Рамирес на территории России проведёт Первый канал, начало боя – в 23:50 по московскому времени.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: