Уланбеков в первом раунде победил американца Манесса на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках основного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Натан Манессом.

Бой завершился победой Уланбекова в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Тагир добыл третью победу в четырёх боях. В предыдущем бою россиянин проиграл Тиму Эллиоту.

В главном событии турнира соревнования бразильянка Марина Родригес встретится с соотечественницей, Амандой Лемос.

Основной кард турнира:

Марина Родригес — Аманда Лемос

Нил Магни — Даниель Родригес

Джон Парисян — Чейз Шерман

Натан Манесс — Тагир Уланбеков

Грант Доусон — Марк Мадсен