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Уланбеков в первом раунде победил американца Манесса на турнире UFC

Уланбеков в первом раунде победил американца Манесса на турнире UFC
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В Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках основного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Натан Манессом.

Бой завершился победой Уланбекова в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Тагир добыл третью победу в четырёх боях. В предыдущем бою россиянин проиграл Тиму Эллиоту.

В главном событии турнира соревнования бразильянка Марина Родригес встретится с соотечественницей, Амандой Лемос.

Основной кард турнира:

Марина Родригес — Аманда Лемос
Нил Магни — Даниель Родригес
Джон Парисян — Чейз Шерман
Натан Манесс — Тагир Уланбеков
Грант Доусон — Марк Мадсен

UFC 2022. UFC Fight Night 214, Лас-Вегас, США
Тагир Уланбеков (W) - Натан Манесс
06 ноября 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
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Натан Манесс
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