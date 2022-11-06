Уланбеков в первом раунде победил американца Манесса на турнире UFC
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В Лас-Вегасе (США) в ночь на 6 ноября мск проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках основного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Натан Манессом.
Бой завершился победой Уланбекова в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Тагир добыл третью победу в четырёх боях. В предыдущем бою россиянин проиграл Тиму Эллиоту.
В главном событии турнира соревнования бразильянка Марина Родригес встретится с соотечественницей, Амандой Лемос.
Основной кард турнира:
Марина Родригес — Аманда Лемос
Нил Магни — Даниель Родригес
Джон Парисян — Чейз Шерман
Натан Манесс — Тагир Уланбеков
Грант Доусон — Марк Мадсен
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