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Тедди Атлас: Бивол — маэстро, руководивший оркестрой

Тедди Атлас: Бивол — маэстро, руководивший оркестрой
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Бивол — маэстро, руководивший оркестром, он контролировал всю музыку. Это была симфония!», — написал Атлас на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, представитель России одержал победу единогласным судейским решением по итогам 12-раундового поединка с мексиканцским боксёром.

31-летний Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super. Он провёл 21 профессиональный бой, в котором он одержал 21 победу, 11 – нокаутом. Ранее в этом году Бивол по итогам 12-раундового поединка победил другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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