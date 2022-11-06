Тедди Атлас: Бивол — маэстро, руководивший оркестрой
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Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу Дмитрия Бивола в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Бивол — маэстро, руководивший оркестром, он контролировал всю музыку. Это была симфония!», — написал Атлас на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, представитель России одержал победу единогласным судейским решением по итогам 12-раундового поединка с мексиканцским боксёром.
31-летний Дмитрий Бивол – непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super. Он провёл 21 профессиональный бой, в котором он одержал 21 победу, 11 – нокаутом. Ранее в этом году Бивол по итогам 12-раундового поединка победил другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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