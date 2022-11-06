Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 214

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 214
Комментарии

В ночь с 5 на 6 ноября в американском Энтерпрайзе (штат Невада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках главного события вечера бразильянка Марина Родригес встречалась со своей соотечественницей Амандой Лемос.

Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC были названы лучшие выступления вечера. Бонусы за лучшие выступления получили Нил Магни (победил Даниэля Родригеса удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 3, 3:33), Марио Баутиста (победил Бенито Лопеса болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:54), Польяна Виана (победила Джин Ю Фрей техническим нокаутом (Раунд 1, 0:47) и Тамирес Видал (победила Рамону Паскуаль техническим нокаутом (Раунд 1, 3:06). Им будет выплачено по $ 50 000.

Новость по теме
Результаты всех боёв турнира UFC Fight Night 214
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022