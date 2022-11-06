Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 214
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В ночь с 5 на 6 ноября в американском Энтерпрайзе (штат Невада) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 214. В рамках главного события вечера бразильянка Марина Родригес встречалась со своей соотечественницей Амандой Лемос.
Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC были названы лучшие выступления вечера. Бонусы за лучшие выступления получили Нил Магни (победил Даниэля Родригеса удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 3, 3:33), Марио Баутиста (победил Бенито Лопеса болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 4:54), Польяна Виана (победила Джин Ю Фрей техническим нокаутом (Раунд 1, 0:47) и Тамирес Видал (победила Рамону Паскуаль техническим нокаутом (Раунд 1, 3:06). Им будет выплачено по $ 50 000.
Новость по темеРезультаты всех боёв турнира UFC Fight Night 214
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