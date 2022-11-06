Опубликована статистика ударов. У Рамиреса 88% неточных попаданий

В ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Российский боксёр защищал пояс в полутяжёлом весе по версии WBA Super. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Дмитрий Бивол.



После окончания поединка появилась статистика ударов боксёров. В большинстве раундов россиянин нанёс больше ударов, чем его соперник. В итоге на счету победителя 131 удар. У Рамиреса 88% неточных попаданий.

31-летний Дмитрий Бивол остаётся непобеждённым боксёром. Он провёл 21 профессиональный бой, в которых одержал 21 победу, из них 11 – нокаутом. Для Рамиреса это первое поражение в карьере.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами.