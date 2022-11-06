«У меня возник ком в горле, когда увидел, где я сейчас». Стерлинг показал цели на 2019 год

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился списком своих целей на 2019 год.



«Прошлой ночью нашёл этот «бриллиант», когда собирался на рейс в Лос-Анджелес. У меня возник ком в горле, когда я увидел, где нахожусь сейчас. Это было непростым путешествием, я пожертвовал очень многим, чтобы добраться до своей мечты. Ни один спортсмен не уверен, что его мечты исполнятся. Когда я пишу это сейчас, то вижу, что добился многого из этого списка и хочу большего.



Надеюсь вдохновить этим кого-нибудь. Нет короткого пути к мечте, редко это случается за одну ночь. Будьте трудолюбивы, но работайте с умом, не бойтесь задать вопросы и всегда помните, что все мы сегодня можем быть лучше, чем вчера», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Цели Стерлинга на 2019 год