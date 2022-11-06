Хабиб рассказал об ощущениях от дебютного боя в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие ощущения испытывал от дебюта в UFC. По словам российского бойца, до этого он проводил свои бои в ринге.



«Когда я вообще увидел клетку и впервые в ней выступил, это был мой дебют в UFC. До этого, в своих боях в России, я никогда не дрался или тренировался в октагоне. Никогда. При первом выходе в клетку ощущения были совсем новыми, непривычными, было очень сложно справиться с этим. Тут другие углы, другой обзор, иная энергетика. Такое надо просто ощутить», — поделился Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.



Хабиб Нурмагомедов провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал 29 побед. Российский боец завершил карьеру в октябре 2020 года.

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