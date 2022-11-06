Биспинг ответил на оскорбление Диаза из-за его слов о бое с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг ответил на оскорбление американского ветерана организации Нейта Диаза.
Напомним, ранее Биспинг заявил, что Диаз не победит в боксёрском поединке с блогером Джейком Полом, на что последний эмоционально отреагировал, назвав его «тупым ублюдком».
«Я сказал, что Нейт Диаз может проиграть Джеку Полу… и, конечно же, это его задело. Он зашёл в социальные сети и написал: «Я видел всего один бой с этим тупым ублюдком». И показал картинку, где меня нокаутировал Дэн Хендерсон.
Нейт Диаз, в чём проблема, приятель? Я не сказал ничего плохого. Как и не сказал ничего неуважительного. Правда в том, что мы, аналитики и комментаторы, говорим о спорте и высказываем своё мнение. Иногда оно правильное, а иногда – нет», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:
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