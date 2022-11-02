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Нейт Диаз жёстко ответил Биспингу, не давшему ему шансов в бою с Джейком Полом

Нейт Диаз жёстко ответил Биспингу, не давшему ему шансов в бою с Джейком Полом
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Звёздный американский ветеран UFC Нейт Диаз отреагировал в социальных сетях на высказывание экс-чемпиона организации, а ныне комментатора, британца Майкла Биспинга, заявившего, что у него нет шансов в боксёрском поединке с популярным блогером Джейком Полом.

«Если говорить честно, я не думаю, что Нейт Диаз может побить Джейка Пола в боксёрском поединке. Он просто слишком маленький», – сказал Биспинг.

«Это единственный бой, который я видел с этим тупым ублюдком. Перестань гнать на меня, потому что ты – не я, Майкл Биспинг», – написал Диаз, опубликовав хайлайт боя Биспинг – Хендерсон, в котором британец проиграл тяжёлым нокаутом.

Ранее Биспинг назвал возможную проблему Хамзата Чимаева в потенциальном поединке с Колби Ковингтоном.

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