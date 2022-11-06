«Бросили к акулам». Эррол Спенс иронично отреагировал на дебютное поражение Рамиреса

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) звёздный американец Эррол Спенс отреагировал на результат чемпионского поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO), который состоялся сегодня, 6 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Бивол победил единогласным решением судей (118-110, 117-111 и 117-111), нанеся Рамиресу дебютное поражение в карьере.
«Они бросили этот раздутый рекорд прямо в аквариум с акулами», – написал Спенс в социальных сетях.
В бою с Рамиресом россиянин одолел четвёртого чемпиона мира. Ранее ему уступили канадец Жан Паскаль, американец Джо Смит-младший и мексиканец Сауль Альварес.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе:
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