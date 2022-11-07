Бузова и Загитова проведут бой 9 марта

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боксёрский поединок между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой состоится 9 марта.

«Состоится ли боксёрский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.



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