«Буду пить и употреблять вещества». Бивол иронично ответил, как отметит победу в Абу-Даби

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) иронично ответил на вопрос журналиста о том, как он отпразднует победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Журналист: «Как ты хочешь отпраздновать победу?»

Бивол – в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves: «Честно? Хочу сдать допинг-тест и отправиться домой. И принять душ. Я не хочу идти в ресторан. Возможно, пойду домой и лягу спать. Но, может, мы немного повеселимся».

Журналист: «Чем ты занимаешься, когда отдыхаешь?»

Бивол: «Пью алкоголь, употребляю кокаин, героин… Я шучу! Шучу».

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