Александр Гвоздик назвал лучшего полутяжеловеса мира

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик назвал лучшего бойца дивизиона.

Им оказался действующий обладатель титулов WBC, IBF и WBO российский нокаутёр Артур Бетербиев (18-0, 18 KO), с которым Гвоздик встречался в октябре 2019 года.

«Как по мне, Бетербиев является номером один в нашей весовой категории. Этот поединок должен стать боем жизни. И я обязан быть готов на все сто процентов. Хотелось бы для начала побоксировать с Биволом, а затем уже подраться с Бетербиевым», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «Тайк Майсон».

Ранее бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший оценил победу Бивола над Рамиресом.

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Блиц-опрос Артура Бетербиева