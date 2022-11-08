«Это часть правды». Джошуа откровенно рассказал о срыве переговоров с Фьюри
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа в очередной раз высказался о срыве переговоров с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.
«Если всё максимально упростить, то да, крайний срок был пропущен. Что я думаю о его постах в социальных сетях? Фьюри просто хотел драться и драться в конкретную дату. И это часть правды.
Послушайте, когда вы имеете дело с таким большим боем, то это всё непросто… это большой бой. Я мог бы коснуться деталей, но, в целом, организация требовала немного больше времени, а он хотел подраться в конкретную дату. Дедлайн, который он поставил, не подошёл человеку моего статуса», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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