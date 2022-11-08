«Никто не считает, что ты побил Яна». Сехудо обратился к О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором обратился к британцу Шону О'Мэлли, который недавно одержал победу в поединке с россиянином Петром Яном.

«Шон, никто не считает, что ты побил Яна. Я видел решения получше в «Женитьбе с первого взгляда». Я бы победил тебя с плечом Ти Джея Диллашоу, ногой Келвина Каттара и вагиной Алджамейна Стерлинга», — написал Сехудо.

Напомним, Сехудо является чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе на Олимпиаде 2008 года в Пекине (Китай). Помимо этого, Генри — трёхкратный Панамериканский чемпион.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: