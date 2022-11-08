Джейк Пол отреагировал на слова Джо Рогана в свой адрес

Популярный блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, обратился к известному комментатору и ведущему подкастов Джо Рогану. Ранее Роган комплиментарно высказался о Поле, комментируя его победу в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.
«Джейк Пол очень сильно бьёт. Многие со мной не согласны только из-за того, что он звезда YouTube», — говорил, помимо прочего, Роган.
«Спасибо тебе, Джо. Люди не хотят верить, что что-то возможно, если не могут сделать это сами», — написал Джейк в своих социальных сетях.
Напомним, поединок Пола и Силвы проходил в конце октября. Он продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).
Нейт Диаз ударил члена команды Пола в подтрибунном помещении:
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